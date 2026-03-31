‏رويترز : فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء حول التعرض لليونيفل واستهدافهم باعمال حربية في جنوب لبنان وتستدعي السفير الاسرائيلي في باريس