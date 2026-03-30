المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي : لم نجْرِ خلال ال31 يومًا أي مفاوضات مع امريكا إنما وصلنا عبر وسطاء ومنهم باكستان طلبا للتفاوض يحوي مقترحات من جانب الولايات المتحدة