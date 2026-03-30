المقاومة الإسلامية: مجاهدونا يخوضوا اشتباكات عنيفة مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي في بلدة عيناتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية المباشرة وقد تم تدمير دبابة ميركافا في منطقة السدر وشوهدت تحترق ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الساعة