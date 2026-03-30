وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح (١٠ لبنانيين، ستة سوريين من بينهم ٤ أطفال، وسيدة من الجنسية الكينية)