السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 10:15
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    هيئة البث الإسرائيلية: مصادر فلسطينية تقول إن المفاوضات بين “إسرائيل” وحماس على وشك الانهيار