1100 عملية للمقاومة الإسلامية منذ بدء العدوان الاسرائيلي

أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، في بيان له، أنه أصدر حتى مساء الأحد 1000 بيان بخصوص العمليات التي تنفّذها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، ردًا على العدوان الصهيوني على لبنان.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن “المقاومة نفّذت حتى تاريخ صدور هذا البيان 1100 عملية منذ بدء العدوان الصهيوني، وذلك دفاعًا عن لبنان وشعبه”.

يشار ان البيان الاخير للاعلام الحربي حول عدد بيانات المقاومة وعملياتها قد تمت ترجمته ايضا الى اللغة العبرية، بما يظهر انه موجه ايضا بشكل مباشر للمستوطنين الصهاينة وقيادتهم بما يحمل ذلك من دلالات يفهمها العدو جيدا.

المصدر: الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية