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   12 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: عائلات نازحة في غزة هجرت أكثر من 20 مرة بسبب القصف المستمر