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   15 محرم 1447   
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    يديعوت أحرونوت: 73% من “العمال الإسرائيليين” يفكرون في المغادرة إلى الخارج في أعلى نسبة منذ 5 سنوات