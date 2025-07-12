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   15 محرم 1447   
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    7 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة الكرد في دير البلح وسط قطاع غزة بعد استهداف جيب تابع لهم ومحطة بترول كان يقطنون بداخلها بعد النزوح من منازلهم المدمرة