الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 23:06
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    وزارة الصحة في غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم حتى اللحظة