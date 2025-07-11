دولي

إخلاء جزئي لغراند كانيون بسبب حرائق الغابات

أجبرت حرائق غابات آخذ نطاقها بالاتساع السلطات على إخلاء جزء من منطقة غراند كانيون الشهيرة اليوم ، مع حضّ جهاز المتنزهات الوطنية الأميركي الزوار على التحلي بالهدوء، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وجاء في تنبيه الجهاز أن “الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يتعين عليهم الانتقال بهدوء وبسرعة طبيعية وملازمة الطرق المعبّدة”، مشيرا إلى أن منطقة نورث ريم “أغلقت لهذا النهار وحتى إشعار آخر”.

ولم يتّضح على الفور عدد الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة المنطقة.

والحريق مشتعل خارج متنزه غراند كانيون الوطني، لكنه يقترب من جيكوب ليك، المدينة التي تعتبر بوابة منطقة نورث ريم.

يُعتبر غراند كانيون واحدا من أعظم عجائب الطبيعة، إذ تشكّل نتيجة تآكل طبقات من الحجارة الرملية الحمراء وغيرها من الصخور بفعل نهر كولورادو مدى ملايين السنين، ما أسفر عن واد يصل عرضه إلى 30 كلم وعمقه إلى نحو 1,6 كلم.

في العام الماضي، زار الموقع نحو خمسة ملايين شخص.

فضلا عن نورث ريم، أغلق اليوم بسبب حرائق الغابات متنزه غانيسون الوطني في كولورادو.

المصدر: مواقع