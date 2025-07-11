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مراسل المنار: قوات العدو تجري اتصالات مع قوات اليونيفيل الدولية لإستعادة عشرات رؤوس الابقار التي دخلت عن طريق الخطأ الى بلدة عيتا الشعب بسبب الثغرات التي احدثها الاحتلال والتي يتسلل منها ليلا الى الأراضي اللبنانية