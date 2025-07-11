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   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    مراسل المنار: قوات العدو تجري اتصالات مع قوات اليونيفيل الدولية لإستعادة عشرات رؤوس الابقار التي دخلت عن طريق الخطأ الى بلدة عيتا الشعب بسبب الثغرات التي احدثها الاحتلال والتي يتسلل منها ليلا الى الأراضي اللبنانية