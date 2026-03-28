المقاومة الاسلامية : اشتبك مجاهدونا عند الساعة 16:30 السبت مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الغربيّة لبلدة شمع بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وحقّقوا إصابات مباشرة.