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   15 محرم 1447   
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    المتحدث باسم جيش العدو : إصابة قائد دبابة في الكتيبة 82 التابعة للواء المدرع السابع بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة