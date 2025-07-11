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   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    الصحة اللبنانية: شهيد و5 جرحى في غارات المسيّرة الصهيونية على سيارة على طريق الشرقية – النميرية جنوب لبنان