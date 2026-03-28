جيش العدو يهدّد باستهداف 7 قرى في الجنوب (معشوق، برج الشمالي، الرشيدية، دير كيفا، قعقعية الجسر، وادي جيلو والبص) ويطلب من السكان إخلاءها والانتقال إلى شمال نهر الزهراني