الوكالة الدولية للطاقة الذرية : تبلغنا من إيران أن محطة نووية تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت لهجوم اليوم ولم يتم رصد أي خطر إشعاعي اذ لم يُعلن عن احتوائها لأي مواد نووية