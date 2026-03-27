الجمعة   
   27 03 2026   
   7 شوال 1447   
   بيروت 23:37
    عاجل

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية : تبلغنا من إيران أن محطة نووية تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت لهجوم اليوم ولم يتم رصد أي خطر إشعاعي اذ لم يُعلن عن احتوائها لأي مواد نووية

      “وول ستريت جورنال” الامريكية : صاروخ إيراني أصاب قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية الجمعة ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من طائرات التزود بالوقود الامريكية

      هيئة الطاقة الذرية الإيرانية : مقذوف أصاب محيط محطة بوشهر النووية دون وقوع أضرار

      اعلام العدو عن هيئة البث الإسرائيلية : سقوط شظايا صاروخية في 11 موقعا داخل تل أبيب الكبرى والاضرار جسيمة بالشوارع والمباني والممتلكات

