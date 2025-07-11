الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 11:43
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    مراسل المنار: سقوط مُحلّقة إسرائيلية وانفجار القنبلة التي كانت تحملها بعد إلقائها قنبلة على مركبة في بلدة كفركلا