صحيفة “معاريف” العبرية عن قائد كتيبة الهندسة القتالية “603”: كمية الصواريخ التي تتساقط علينا في جنوب لبنان كبيرة جداً، هم يعرفون أين نحن وهذا يدل على وجود رصد