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   15 محرم 1447   
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    نائب وزير الخارجية الروسي: جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية قد تعقد قبل نهاية الصيف