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   11 07 2025   
   14 محرم 1447   
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    سانشيز: لن نسمح للحسابات السياسية المجردة للبعض بأن تجعلنا متواطئين في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن