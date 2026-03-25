الأربعاء   
   25 03 2026   
   5 شوال 1447   
   بيروت 18:43
    عاجل

    اعلام العدو: نقل 5000 اسرائيلي الى المستشفيات نتيجة القصف من ايران ولبنان وإخلاء 5000 شخص اكثرهم من تل أبيب وتضرر مئات المباني

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا 3 دبابات ميركافا وجرافة D9 للعدو الاسرائيلي غرب مشروع الطيبة بالصواريخ الموجهة

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا 3 دبابات ميركافا وجرافة D9 للعدو الاسرائيلي غرب مشروع الطيبة بالصواريخ الموجهة

      نتنياهو لرؤساء مستوطنات الشمال: أطلب منكم أن تفعلوا كل ما يمكن لمنع مغادرة المستوطنات الشمالية

      نتنياهو لرؤساء مستوطنات الشمال: أطلب منكم أن تفعلوا كل ما يمكن لمنع مغادرة المستوطنات الشمالية

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على بلدات رشاف وحانين وياطر ومجدل سلم في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على بلدات رشاف وحانين وياطر ومجدل سلم في جنوب لبنان