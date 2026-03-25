مراسل المنار: بالتزامن مع قيام الطائرات الحربية الاسرائيلية بالاغارة على بلدة ديرسريان أُطلقت صلية صاروخية بإتجاه تجمعات العدو في المنطقة فسارعت الطائرات الحربية الى إلقاء بالونات حرارية فيما ابتعدت المروحيات نحو اجواء مستوطنة “مسكاف عام”