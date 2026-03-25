حرس الثورة الإسلامية: ضمن الموجة الـ81 من عملية “الوعد الصادق 4” أصابت صواريخ “عماد وقيام وخرمشهر 4 وقدر” لعدة مرات أكثر من 70 هدفا في الأراضي المحتلة بما في ذلك (حيفا، ديمونا، الخضيرة، قرب حيفا، شمال وجنوب تل أبيب)