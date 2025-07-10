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السيد الحوثي: العمليات البحرية بإغراق سفينتين من سفن الشركات المخالفة تؤكد ثبات الموقف الحازم في حظر الملاحة على العدو “الإسرائيلي” طالما استمر العدوان والحصار على غزة