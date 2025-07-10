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السيد الحوثي: أي عالم يدعي التحضر ومئات آلاف الأطفال من الناس يتوقون إلى رغيف الخبز ويمنعون منه وهو متكدس في مئات الشاحنات على مرمى حجر من قطاع غزة