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   14 محرم 1447   
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    قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: هذا الأسبوع شهد المآسي والفظائع والجرائم الوحشية التي ارتكبها القاتل الصهيوني أمام مرأى العالم