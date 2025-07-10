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   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
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    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال قرب مصائد الموت إلى 773 شهيداً 5,101 إصابة و41 مفقوداً