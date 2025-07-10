الخميس   
   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
   بيروت 14:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: 4 اصابات في عملية طعن بمركز تجاري في مستوطنة غوش عتصيون