مراسل المنار : توغلت قوات العدو الى بلدة حلتا في العرقوب واقتحمت عددا من المنازل واطلقت النار على مواطنين ما ادى الى استشهاد مواطن وجرح آخرين وغادرت القوة بعد اختطاف احد المواطنين