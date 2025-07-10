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   14 محرم 1447   
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    كتائب القسام تعلن استهداف أول أمس الثلاثاء دبابتي “ميركفاه” صهيونيتين بقذيفة “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” قرب مفترق الشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة