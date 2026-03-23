مقر خاتم الانبياء (ص) : استهدفنا القواعد الأمريكية في الظفرة، فيكتوريا، الأسطول البحري ال5 وملك سلطان، بصواريخ باليستية من طراز «قيام» و «ذو الفقار»،وطائرات مسيّرة محققة إصابات دقيقة.