المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء(ص) : نفّذت وحداتنا ، هجمات استهدفت قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الصهيوني، وموقع تمركز مقاتلات F-35 وF-15 الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية.