الخميس   
   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
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    وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر”: على نتنياهو تجاهل الضغط والتهديدات السياسية للتوصل إلى صفقة وهو ما يعكس إرادة الأغلبية بالحكومة