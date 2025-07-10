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القناة 12 العبرية: توافق “إسرائيل” على انسحاب جزئي ومجزأ من محور موراج بما يسمح بإنشاء مدينة إنسانية في منطقة رفح حتى لو كانت أصغر قليلاً مما هو مخطط له