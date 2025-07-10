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    صحيفة “معاريف” العبرية عن مصادر في الليكود: الكنيست سيحل بين نوفمبر وديسمبر جزئياً بسبب صعوبة تمرير قانون التجنيد والميزانية