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    16 شهيداً بينهم 10 أطفال بقصف استهدف نقطة توزيع مكملات غذائية للأطفال بمحيط مفترق الزواري في دير البلح وسط قطاع غزة