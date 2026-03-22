مقر خاتم الأنبياء (ص) : إذا استهدف العدو البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران، فسيتم استهداف جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة.