صحيفة هآرتس الإسرائيلية : بحسب ما سمح العدو بنشره : حصيلة الخسائر خلال 20 يوما من القصف الإيراني هي 21 قتيلا و4000 جريحا و3000 مركبةً متضررة و9000 مبنىً متضرر