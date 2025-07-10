الأربعاء   
   10 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 02:15
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    جيش الاحتلال يعلن مقتل الرقيب أول أبراهام أزولاي من مستوطنة يتسهار بعمليات المقاومة جنوب قطاع غزة