الموجة 68 للوعد الصادق 4.. استعراض مشترك للقوة البحرية والجوية الإيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تنفيذ الموجة 68 من عمليات ‘الوعد الصادق 4’، والتي تحمل الاسم الرمزي “يا صاحب الزمان ادركني (عجل الله تعالى فرجه الشريف)”، والمُهداة إلى شهداء الإعلام والمتحدث الشهيد باسم الحرس الثوري، اللواء الدكتور نائيني.

ووفقًا لما ذكره قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، فان “العملية المشتركة والمتكاملة للقوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الموجة 68 من عملية الوعد الصادق 4، أسفرت عن تكامل القوة البحرية والجوية للحرس الثوري، خلافًا لأوهام الأعداء الأمريكيين والصهاينة المُضللين”.

وقد دمرت صواريخ “خرمشهر 4″ و”قدر” متعددة الرؤوس الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني 25 موقعًا في حيفا وتل أبيب، في قلب الأراضي المحتلة، وذلك بتعطيل أنظمة الدفاع المتطورة والمتعددة الطبقات التابعة للإرهابيين.

كما شنت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني هجومًا فعالًا على عدد كبير من القواعد الأمريكية في المنطقة، ضمن عملية شبكية متعددة الطبقات، باستخدام أكثر من عشرات الطائرات المسيرة الهجومية.

وفي عملية نفذتها وحدات بحرية جاهزة وقوية تابعة للحرس الثوري الإيراني، استُهدفت 6 صوامع دعم تابعة للإرهابيين الأمريكيين في قاعدة “الحاد” بطائرات مسيرة مدمرة وصواريخ كروز، ما أدى إلى تدمير بعض معدات منظومة باتريوت الدفاعية المخزنة في هذه الصوامع تدميرًا كاملًا، كما لحقت أضرار جسيمة بصومعة دعم تابعة لقاعدة “الشيخ عيسى” الجوية التابعة للإرهابيين.

وأصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعليماتٍ للسفن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان بالإبلاغ عن أي نشاط بحري مشبوه إلى إحدى محطات البحرية التابعة للحرس الثوري عبر القناة 16 للتحقيق الفوري والسيطرة.

تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز مغلقٌ تماماً أمام الإرهابيين الصهاينة الأمريكيين وحلفائهم، وذلك بناءً على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر: قناة العالم