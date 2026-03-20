حرس الثورة يعلن الموجة 67 من “وعد صادق 4”

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجةالـ 67 من عملية “وعد صادق 4″، عبر إطلاق صواريخ بالستية وانشطارية باتجاه أهداف في كيان الاحتلال وقواعد أميركية في المنطقة.

وأوضح حرس الثورة أن الضربات شملت قاعدة “علي السالم” في الكويت، مستهدفة قيادة الطائرات المسيّرة الجوية والفضائية، وعنابر صيانة الطائرات، ومستودعات المعدات.

كما أشار إلى استهداف أربعة رادارات إنذار مبكر للدفاع الصاروخي ومواقع لتجمع القوات الأميركية في “قاعدة الوفا”، باستخدام صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

وأضاف أن “العملية طالت أيضاً مراكز أقمار صناعية ورادارات ومنظومات دفاع جوي في وسط كيان الاحتلال وجنوبه وشماله”، مؤكداً أن “الموجة 67 نُفذت تحية لروح الشهيد نائيني و”الشهداء الأبرار”.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، تأتي هذه الموجة في سياق التصعيد العسكري المتواصل ضمن عملية “وعد صادق 4″، التي يقول حرس الثورة إنها تستهدف مواقع عسكرية وحيوية تابعة للولايات المتحدة وكيان الاحتلال في المنطقة.