الحرس الثوري : استخدمنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل فائقة الثقل دقيقة الإصابة ومتعددة الرؤوس في الموجة 66 من نوع قدر وخرمشهر وخيبر شكن وطائرات مسيّرة تدميرية