الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 16:54
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    كتائب القسام: تفجير منزل مفخخ مسبقاً بقوة راجلة من جيش الاحتلال في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خانيونس بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2025