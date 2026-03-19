صالحي لوزراء ثقافة العالم الإسلامي: السكوت عن الظلم مؤازرة للظالم

دعا وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي في رسالة وجهها إلى وزراء الثقافة بالبلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، دعاهم إلى توصيل صوت مظلومية إيران إلى أسماع العالم.

وأشار صالحي في رسالته إلى الحرب الإسرائيلية والأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلاً: لقد آن الأوان اليوم أن تبادر الضمائر الحية في الساحة الثقافية والفنية بالعالم الإسلامي لإيصال صوت مظلومية إيران ومقاومة الشعوب الأخرى المنادية بالحق إلى أسماع العالم.

وهنأ الوزير صالحي نظراءه والمسلمين في العالم بعيد الفطر السعيد عيد العبادة ووحدة الأمة الإسلامية، وقال: إننا نكرم هذه الأيام الميمونة في الظروف التي يتعرض فيها الشعب الإيراني في شهر رمضان الكريم، إلى الضغوط والهجمات الغادرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الشعب أمضى أياماً عصيبة لكنه خرج مرفوع الرأس، وما زال هذا العدوان الوحشي مستمراً.

وتابع: إن النساء والرجال والأطفال الأبرياء (بمن فيهم تلامذة مدرسة ميناب) يقضون نحبهم بمظلومية في هذه الحرب الهمجية، ويتم تدمير الأحياء السكنية والتراث الثقافي والتاريخي لبلادنا الحبيبة، رغم أن الشعب الإيراني ما زال صامداً عند إيمانه وعزته واستقلاله.

وأضاف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أنه “في هكذا ظروف، فإن المسؤولية التاريخية والأخلاقية لجميع المفكرين والفنانين والصفوة الثقافية في العالم الإسلامي، تزداد جسامة. لأنه ورد في التعاليم الأساسية للنبي الأكرم (ص) أن السكوت عن الظلم، هو بمنزلة مؤازرة الظالم”.

وتمنى الوزير صالحي في الختام أن تتحقق الوحدة الثقافية للأمة الإسلامية وتتوطد رسالة السلام والعدالة والكرامة الإنسانية في ربوع الأرض.

المصدر: موقع المنار