بالفيديو | 4 إصابات في كريات شمونة وصفارات إنذار واسعة في الجليل وخليج حيفا

أفادت وسائل إعلام العدو بسقوط أربع إصابات في كريات شمونة، إحداها بحالة خطرة، نتيجة إصابة مباشرة جراء القصف الصاروخي.

وذكرت أنّ صفارات الإنذار دوت في مدينة كرميئيل، عقب إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع في الجليل الأعلى.

كما أشارت إلى تسجيل تسلل طائرة مسيّرة فوق مناطق كفار غلعادي وتل حي وكريات شمونة وكفار يوفال.

وأضافت أنّ صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من شمال الكيان وخليج حيفا، في وقت أُطلقت فيه صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى من جنوب لبنان.

وفي السياق، أُطلقت صفارات الإنذار في بلدة دوفيف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان، إثر إطلاق صواريخ، وفق ما أوردته وسائل إعلام العدو.

المصدر: موقع المنار