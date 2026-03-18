شبكة الميادين معزية بالشهيد الإعلامي محمد شري: سياسي عميق ومثال حقيقي للإعلامي المجتهد

تقدمت شبكة الميادين الإعلاميّة بأخلص عبارات المواساة إلى قناة المنار اللبنانيّة باستشهاد الزميل محمد شرّي وزوجته.

شبكة الميادين الإعلامية أكدت في بيانها أن “الأستاذ محمد شري مثال حقيقي للإعلامي المجتهد والمثابر بالتزام إنساني وسياسي عميق وبدماثة أخلاق نادرة”.

وتابع البيان “تفتقده العائلة الإعلاميّة اللبنانيّة والعربيّة وليس فقط أسرته الصحافيّة وقناته المنار الرائدة”، مشيرة إلى أن “الميادين على ثقة بأن الشهيد سيخلد كإسم إعلامي مقاوم رائد وأن قناته المنار باقية ثابتة صلبة رمز للإعلام المقاوم”.

هذا وختم البيان “الميادين بجميع أبنائها تشعر بالحزن على استشهاد الأستاذ محمد شري وتتقدم بأخلص تعازيها لزميلاتها وزملائها في قناة المنار”.

المصدر: موقع المنار