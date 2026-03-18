المقاومة الاسلامية : استهدف مجاهدونا عند الساعة 23:30 من مساء الثلاثاء تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة بصليات صاروخيّة.