الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
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    منظمة الصحة العالمية: الاحتياجات الصحية في غزة هائلة والحاجة ماسة لمزيد من الإمدادات الطبية