الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 10:47
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    وكالة الأونروا: حياة الناس وكرامتهم تنتهك يوميا في غزة مع تفاقم الجوع والعطش وانتشار الأمراض والنزوح القسري